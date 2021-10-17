Российские школьники взяли две золотые медали на Международной олимпиаде по математике

Школьники из Москвы и Петербурга завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics в Бухаресте. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.

Золотые медали получили одиннадцатиклассники из петербургского Президентского физико-математического лицея № 239 Бахарев Иван и Туревский Максим. Серебряных медалей удостоились выпускники столичных школ Ибрагимов Айдар и Сибгатуллин Данил.

Лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай. За ними следуют Польша, США и Республика Корея.

В олимпиаде приняли участие школьники из разных стран. Они выполняли индивидуальные задания в течение двух дней, где в каждом туре за 4,5 часа нужно было решить три задания.

Romanian Master of Mathematics ежегодно проводится в Бухаресте с 2008 года. В прошлом году российская сборная завоевала пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачете.