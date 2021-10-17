перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пресс-служба Минпросвещения России
Российские школьники взяли две золотые медали на Международной олимпиаде по математике 15:27
Школьники Екатеринбурга повторили испытания из «Игры в кальмара». Выбывшие игроки имитировали смерть 15:19
Netflix оценил «Игру в кальмара» почти в 900 млн долларов 14:05
Пользователи заметили, что Clinique продает один крем под видом двух разных 13:57
В Москве, Петербурге и Перми появятся роботы. Они будут проверять ковидные QR-коды 13:39
HBO Max/YouTube
В сети появился трейлер «Миротворца» от Джеймса Ганна. В главной роли Джон Сина 12:59
Володин: Нобелевская премия мира дискредитирована и нужно начать отзывать ее у лауреатов 12:53
Netflix показал новые постеры второго сезона «Ведьмака» с Цири и Йеннифер 11:57
В России новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса — заразились 34 303 человек 11:40
На Сахалин обрушились мощные ветра. Под обломками крыши погиб местный житель 11:11
Gamer's Cinema/YouTube
Вышел трейлер «Флэша» с Эрой Миллером в главной роли 9:58
В Екатеринбурге задержали подозреваемых в сбыте суррогатного алкоголя. Число жертв увеличилось до 18 9:00
Корабль с Климом Шипенко и Юлией Пересильд вернулся на Землю 8:41
Жаропрочный Бэтмобиль и гневный Паттинсон в трейлере «Бэтмена» Мэтта Ривза Вчера в 23:49
Церемония награждения «Золотого глобуса» пройдет 9 января Вчера в 20:27
«Белое яблоко» открыло предзаказ книги «Japansoft: История японской игровой индустрии» Вчера в 19:51
Голоса Большой Страны/YouTube
Алмо и Иван Дорн — герои нового выпуска шоу «Голоса большой страны» Вчера в 19:17
В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем Вчера в 18:16
Бунт в колонии Владикавказа, кадры со съемок «The Last of Us» и другие новости дня
Вчера в 18:02 дайджест
«Агора» запустила службу психологической помощи для журналистов, адвокатов и общественников Вчера в 17:09
Отключить рекламу

Российские школьники взяли две золотые медали на Международной олимпиаде по математике

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:27

Школьники из Москвы и Петербурга завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics в Бухаресте. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.

Золотые медали получили одиннадцатиклассники из петербургского Президентского физико-математического лицея № 239 Бахарев Иван и Туревский Максим. Серебряных медалей удостоились выпускники столичных школ Ибрагимов Айдар и Сибгатуллин Данил.

Лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай. За ними следуют Польша, США и Республика Корея.

В олимпиаде приняли участие школьники из разных стран. Они выполняли индивидуальные задания в течение двух дней, где в каждом туре за 4,5 часа нужно было решить три задания.

Romanian Master of Mathematics ежегодно проводится в Бухаресте с 2008 года. В прошлом году российская сборная завоевала пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачете.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
мультфильм
Семейка Аддамс: Горящий тур
Продолжение приключений анимационной семейки из склепа
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить