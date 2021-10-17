Школьники Екатеринбурга повторили испытания из «Игры в кальмара». Выбывшие игроки имитировали смерть

Подростки из Екатеринбурга повторили несколько испытаний по мотивам сериала Netflix «Игра в кальмара». Они собрались около местной школы № 131, сообщает телеграм-канал Mash.
Издание отмечает, что дети устроили два конкурса: «Тише едешь — дальше будешь» и «Сахарные соты». В первой они должны были как можно быстрее добраться до финиша, пока ведущий разрешает бежать, а во второй — вырезать фигурку из карамельной формы.
По сюжету «Игры в кальмара», участники состязаний, которые провалили игру, умирают. Имитируя такой исход событий, побежденные подростки падали на землю.
Чтобы воссоздать вселенную сериала, школьники надели специальные костюмы. Надзиратели надели красную униформу, а участники — белую (в оригинале она была зеленой). Кроме того, дети в красных комбинезонах держали в руках игрушечное оружие.
По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», дети собрались возле школы для съемок ролика на ютьюб. Однако охрана попросила их уйти, а кто‑то из очевидцев даже вызвал полицию.
Ранее Лига безопасного интернета попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара». Директор организации Екатерина Мизулина выразила опасение, что у молодежи «может возникнуть соблазн повторить сцены» из шоу.
«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. Проект очень быстро набрал популярность и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах.
Шоу стало самым популярным в истории Netflix – его посмотрели как минимум 111 млн пользователей стриминга. По подсчетам платформы, «Игра в кальмара» принесет создателям около 900 млн долларов.