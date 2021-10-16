Жаропрочный Бэтмобиль и гневный Паттинсон в трейлере «Бэтмена» Мэтта Ривза

В мрачном ролике Робрет Паттинсон, исполняющий главную роль, эффектно вылетает на Бэтмобиле из пламени от взорвавшегося автобуса и злится на Загадочника. Главный герой по-прежнему пытается использовать свой страх себе же на руку и планирует отомстить всем своим противникам. В частности, шайке уличных бандитов, которые примеряют образ (и грим) Джокера.

Во время прошлогодней панели DC FanDome Ривз рассказал, что фильм не будет историей становления героя как таковой, но расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочика и Пингвина. По сюжету Бэтмен, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйнов.

Первый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза вышел в рамках DC FanDome в августе 2020-го. Мрачный ролик посвящен Загадочнику, но в нем можно увидеть и Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, а также Роберта Паттинсона в костюме крылатого мстителя и за рулем бэтмобиля. Музыкальным сопровождением стала меланхоличная «Something in the Way» группы Nirvana.

«Бэтмен» столкнулся с рядом проблем на этапе продакшена. Например, изначально в фильме снимался Бен Аффлек, который также должен был стать режиссером, но он ушел из проекта. На замену ему пришел Мэтт Ривз, а главная роль досталась Роберту Паттинсону, который поймал новую волну популярности после выхода «Довода».

Новую команду картины зрители приняли положительно, а создатели продолжают активно подогревать интерес к премьере. В конце сентября Ривз показал фото из монтажной будки, а в октябре опубликовал два постера — с Полом Дано в роли Загадочника и Бэтменом в исполнении Роберта Паттинсона.

Ранее стало известно, что у нового «Бэтмена» появится два спин-офф-сериала. Один из них расскажет про Пингвина, одного из главных антагонистов вселенной. Второй — про полицию Готэма, вымышленного города вселенной супергероя в маске летучей мыши.