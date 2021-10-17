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Netflix оценил «Игру в кальмара» почти в 900 млн долларов

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:05

По оценкам Netflix, южнокорейская дорама «Игра в кальмара» принесет стрим-сервису 891,1 млн долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы Netflix.

Производство девяти серий сериала о соревнованиях на выживание обошлось всего лишь в 21,4 млн долларов — около 2,4 млн долларов за эпизод.

В документах также отмечается, что 89% людей посмотрели не менее 75 минут «Игры в кальмара», а 66% зрителей (87 млн человек) посмотрели сериал за 23 дня с момента его выхода. В общей сумме люди потратили более 1,4 млрд часов на просмотр шоу.

Адвокат стрим-сервиса заявил, что Bloomberg не должен был раскрывать конфиденциальные данные из полученных документов. «Netflix не обсуждает эти показатели за пределами компании и предпринимает значительные меры для их защиты от разглашения», — сказал он.

Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом в истории Netflix. С момента выхода его посмотрели со 111 млн аккаунтов. За просмотр стрим-сервис считает воспроизведение хотя бы одного эпизода сериала на протяжении двух минут.

«Афиша Daily» рассказывала о сериале в деталях, пыталась понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает. Мы также писали о десяти самых популярных фанатских теориях.

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