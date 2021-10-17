Пользователи заметили, что Clinique продает один крем под видом двух разных

Пользователь твиттера с ником @chuhova опубликовала пост, в котором обвинила косметический бренд Clinique в не самом честном маркетинге. Компания продает крем с одним и тем же составом под видом двух разных.
Автор твита отметила, что бренд разливает свой продукт в разные банки для мужчин и женщин. Мужской сейчас продается по скидке в три раза дешевле женского, отметила она.
«Женщинам обещают борьбу с первыми признаками старения, а мужчинам — энергию», — добавила @chuhova.
Комментаторы начали критиковать Clinique за такое решение и шутить о том, что мужскому крему можно было бы добавить брутальный запах.
Clinique — это крупный американский производитель средств по уходу за кожей, косметики и парфюмерии, который существует с 1968 года. Бренд основали известный дерматолог Норман Орентрек, бьюти-редактор журнала Vogue Кэрол Филлипс и компания Estée Lauder.