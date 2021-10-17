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В России новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса — заразились 34 303 человек

Виктория Шанина
Сегодня в 11:40

За последние сутки в России выявили 34 303 случая коронавируса — это максимум с начала пандемии, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1095 превосходит предыдущий максимальный показатель, который был зафиксирован вчера.

В Москве заболеваемость увеличилась с 6545 до 6740 заражений. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Пермский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 992 687. За сутки выявили 997 смертей, за все время скончались 223 312 человек. Выздоровели за сутки 18 717 пациентов, за весь период — 7 000 624.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 239,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,4 млн), на втором — Индия (34 млн), на третьем — Бразилия (21,6 млн), на четвертом — Великобритания (8,3 млн).

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