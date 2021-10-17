За последние сутки в России выявили 34 303 случая коронавируса — это максимум с начала пандемии , сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1095 превосходит предыдущий максимальный показатель, который был зафиксирован вчера.

В Москве заболеваемость увеличилась с 6545 до 6740 заражений. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Пермский край.