Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследование «Архив Пандоры» («Pandora Papers»). Оно рассказывает о возможной причастности мировых политиков, их приближенных, чиновников и крупных бизнесменов к офшорным схемам. Среди героев расследования — гендиректор Первого канала Константин Эрнст и семья главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

По данным расследователей, Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора, который занимается сносом старых советских кинотеатров и строит на их месте торговые центры. По информации ICIJ, доля Эрнста в офшорной компании — не менее 140 млн долларов. В публикации говорится, что он получил ее «в качестве поощрения за организацию церемоний Олимпиады в Сочи, которая улучшила имидж Владимира Путина внутри страны и за рубежом». Издание «Важные истории»*, ставшее русскоязычным партнером расследования, заявило, что кинотеатры были проданы значительно дешевле рыночной цены.

Сам Эрнст сказал, что не скрывал свое участие в сделке. Однако он отрицает информацию, что это была компенсация за Олимпийские игры. Он сообщил: «Я не совершал никаких незаконных действий, не совершаю их сейчас и не планирую в будущем. Так меня воспитали родители». Расследователи утверждают, что участие Эрнста в офшорной компании тщательно скрывалось.

Семья другого героя расследования, главы Ростеха Сергея Чемезова, владеет активами на 22 млрд рублей, говорится в публикации «Важных историй». Это суперъяхта Valerie, принадлежащая компании Delima Services Limited с Британских Виргинских островов. Офшор зарегистрирован на 34-летнюю падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову. Среди других активов, которые связывают с семьей Чемезова, — вилла в испанском городе Эстепоне и отель на курорте Малинска в Хорватии.

В публикации также упоминается Светлана Кривоногих, которую связывают с ближайшим окружением Владимира Путина. Согласно данным расследования, она владеет через офшор квартирой в Монако, которая в 2003 году стоила 4,1 млн долларов.

Среди других героев «Архивов Пандоры» — президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена, король Иордании Абдалла II, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Авторы расследования заявили о намерении опубликовать новые данные в течение ближайших недель.

*«Важные истории» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.