«Я твой фанат»: сын Ашера украл у него телефон, чтобы написать PinkPantheress

Ашер рассказал в своих соцсетях, что 15-летний сын Навид украл его телефон, чтобы отправить сообщение своей любимой артистке PinkPantheress.
«Привет, это сын Ашера, Навид, я твой самый большой фанат, пожалуйста, подпишись на меня», — написал он. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, это невероятно!» — ответила рэперша.
Когда Ашер увидел переписку он сразу же написал PinkPantheress с извинениями, объяснив, что его сын суперфанат. «Не извиняйся! Я рада нашему общению», — ответила певица и пригласила их на свое следующее шоу.
По словам рэпера, сначала он не хотел отпускать сына на концерт, так как хотел преподать ему урок. Но через некоторое время Ашер все же разрешил сыну сходить на выступление PinkPantheress.
«Да… Он не оправдал моего доверия, и после этого это я никогда не дам ему свой телефон. Тем не менее я ценю его усилия и то, что он сделал это. От сообщения до концерта. Он спланировал все это и сделал так, чтобы это произошло», — сказал Ашер.