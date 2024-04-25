«Я твой фанат»: сын Ашера украл у него телефон, чтобы написать PinkPantheress

«Да… Он не оправдал моего доверия, и после этого это я никогда не дам ему свой телефон. Тем не менее я ценю его усилия и то, что он сделал это. От сообщения до концерта. Он спланировал все это и сделал так, чтобы это произошло», — сказал Ашер.