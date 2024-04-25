Актриса Мадина Беспаева представила перформанс о суде над экс-министром Казахстана, убившем жену

«Вот у меня было к ней буквально несколько требований, да? Это чтобы она провожала меня на работу, вечером готовила ужин. Больше от нее ничего не требовалось. Ну, из‑за того, что она все время была в каком‑то таком состоянии, она не справлялась», — говорил экс-министр в суде.