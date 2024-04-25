Актриса Мадина Беспаева представила перформанс о суде над экс-министром Казахстана, убившем жену

Казахстанская актриса Мадина Беспаева опубликовала в инстаграме* видеоперформанс «Право на защиту» по мотивам дела об убийстве Салтанат Нукеновой — жены экс-министра Куандыка Бишимбаева.
Девушка скончалась в ноябре 2023 года в Астане после того, как ее избил супруг. Политика обвинили в убийстве и истязании. Слова из его выступления на суде Беспаева включила в свой перформанс.
Он начался и закончился со слов «Я должен себя защитить. Мне нет смысла вам врать». В нем актриса повторила свидетельства Бишимбаева о дне смерти Салтанат и его объяснения своих действий.
«Вот у меня было к ней буквально несколько требований, да? Это чтобы она провожала меня на работу, вечером готовила ужин. Больше от нее ничего не требовалось. Ну, из‑за того, что она все время была в каком‑то таком состоянии, она не справлялась», — говорил экс-министр в суде.
Беспаева произнесла на камеру текст из стенограммы заседания и сопроводила его пластическим этюдом. Режиссером-хореографом ролика выступил Александр Андрияшкин, чей спектакль «The Marusya» получил премию «Золотая Маска».
Помимо него, над видео работали оператор Михаил Приходько, саунд-дизайнер Элла Байысбаева, визажист Дарья Норкина и звукооператор Илья Гариев.
Артисты создали перформанс, чтобы привлечь внимание к суду по делу об убийстве Нукеновой, а также в целом к проблеме домашнего насилия. «В результате бытового насилия в Казахстане погибает около 400 женщин ежегодно, при этом лишь 40 процентов дел доходит до суда», — напомнили они.
Куандыку Бишимбаеву грозит от 15 до 20 лет лишения свободы по двум уголовным статьям. Он не признал вину в умышленном убийстве. О преступлении Бишимбаева, а также его расследовании «Афиша Daily» подробно рассказывала здесь.
Убийство Салтанат Нукеновой вызвало общественный резонанс в Казахстане. Более 5000 казахстанок потребовали криминализировать насилие в семье. Власти страны приняли соответствующий закон 11 апреля.
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