Расселл Кроу молится о прощении за работу актером в трейлере «Экзорцизма»

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер фильма «Экзорцизм» Джошуа Джона Миллера, главную роль в котором исполнил Расселл Кроу («Игры разума», «Гладиатор»). Лауреат премии «Оскар» сыграл в картине актера.
По сюжету его герой Энтони Миллер приступает к съемкам новой кинокартины — хоррора, посвященного изгнанию дьявола. Он должен сыграть священника, избавляющего девочку от демонов.
Верующий актер берется за роль, но испытывает за это вину. В трейлере он молится о прощении за свою работу. Однако Энтони, судя по всему, грозит не божий гнев, а ярость куда более мрачных сил.
Вскоре после начала съемок поведение Миллера меняется. Дочь актера обнаруживает, что он времена теряет связь с реальностью и страдает от жутких видений. Девушка переживает из‑за ментального состояния отца.
Но после она начинает подозревать, что Энтони не сходит с ума и не страдает от некогда преследовавшего его пристрастия к психотропным веществам. В этот раз актер столкнулся с чем‑то потусторонним.
Помочь актеру берется священник, который однажды сам был спасен. Его в фильме сыграл Дэвид Хайд Пирс («Джулия», «К черту любовь»). Также в картине снялись Хлоя Бэйли («Рой»), Сэм Уортингтон («Аватар») и Адам Голдберг («Друзья»).