В Грозном 14 футболистов «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом»

По его словам, после обеда нескольким игрокам нездоровилось. «Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть», — сказал тренер.