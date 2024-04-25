В Грозном 14 футболистов «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом»

В Грозном 14 футболистов команды «Сочи» отравились накануне перенесенного матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на главного тренера «Сочи» Роберт Морено.
По его словам, после обеда нескольким игрокам нездоровилось. «Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть», — сказал тренер.
Клуб настаивал на переносе матча, так как часть основного состава «Сочи» не смогла выйти на поле, но в РФС не согласились. Морено рассказал, что на игру приходилось выбирать футболистов по самочувствию.
«Несколько игроков „Сочи“ сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить», — сказал он.
В итоге встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 1:0. Сейчас «Ахмат» и «Сочи» занимают последние места в турнирной таблице. В конце сезона станет известно, кто вылетит из дивизиона.