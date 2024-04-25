Меркулова и Чупов завершили съемки первого фильма на английском языке. В главной роли Джо Коул

В Лос-Анджелесе завершились съемки фильма «Override» режиссерского дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Об этом сообщает Deaddline.
Лента станет четвертой совместной работой постановщиков и первым англоязычным дебютом. Ее сюжет рассказывает о 31-летнем таксисте Роне Кэмпе и его 16-летней пассажирке Бекке.
Не подозревая о том, что Рон — серийный убийца, Бекка оказывается втянутой в череду ужасающих событий. «Сколько людей погибнет, прежде чем закончится эта поездка?» — гласит синопсис.
Главные роли в фильме исполнили Джо Коул («Банды Лондона») и Тиган Крофт («Титаны»). Еще в нем снимались Золи Григгс, Джеремиас Амур, Джейм Рэй Ньюман и Крис Пэйн Гилберт. Продюсерами проекта выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов, которые работали над сериалом «Анна К» и триллером «Эпидемия» для Netflix.
Меркулова и Чупов сняли такие фильмы, как «Интимные места», «Человек, который удивил всех» и «Капитан Волконогов бежал». Последний участвовал в конкурсной программе Венеции в 2021 году.