Меркулова и Чупов завершили съемки первого фильма на английском языке. В главной роли Джо Коул

Главные роли в фильме исполнили Джо Коул («Банды Лондона») и Тиган Крофт («Титаны»). Еще в нем снимались Золи Григгс, Джеремиас Амур, Джейм Рэй Ньюман и Крис Пэйн Гилберт. Продюсерами проекта выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов, которые работали над сериалом «Анна К» и триллером «Эпидемия» для Netflix.