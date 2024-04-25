Вышел трейлер третьего сезона «Мэра Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли

Paramount+ опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна». Его премьера состоится 3 июня.
Согласно синопсису, продолжение сериала начнется с серии взрывов, сотрясающих Кингстаун и его жителей, в то время как новое лицо русской мафии открывает свой магазин, а война с наркотиками продолжается.
«Майк Макласки должен положить конец войне, но все усложняется, когда знакомое лицо из его тюремного прошлого угрожает подорвать попытки мэра сохранить мир между всеми фракциями», — говорится в описании.
«Мэр Кингстауна» рассказывает о влиятельном семействе Макласки в Кингстауне, штат Мичиган, которое занимается тюремным бизнесом. На протяжении всех сезонов сериал поднимает темы системного расизма, коррупции и неравенства. В главной роли — Джереми Реннер.
Премьера первого сезона состоялась 14 ноября 2021 года. Создателями проекта выступили актер Хью Диллон и Тейлор Шеридан, известный как сценарист фильмов «Любой ценой» и «Сикарио», а также режиссер «Ветреной реки» и сериала «Йеллоустоун».
Третий сезон сериала выходит почти через 18 месяцев после того, как Реннер был ранен в результате аварии со снегоуборочной машиной.
Актер воспользовался снегоуборочной машиной, чтобы вытащить грузовик племянника из снежного завала. Затем оставил ее, не включив аварийный тормоз. Машина начала двигаться на племянника актера. Реннер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей.