Вышел трейлер третьего сезона «Мэра Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли

Актер воспользовался снегоуборочной машиной, чтобы вытащить грузовик племянника из снежного завала. Затем оставил ее, не включив аварийный тормоз. Машина начала двигаться на племянника актера. Реннер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей.