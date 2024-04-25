Пирс Броснан сыграет в романтическом триллере «Шпионский гид по выживанию»

Ирландский актер Пирс Броснан, известный по фильмам «Золотой глаз» и «Афера Томаса Крауна», снимется в романтическом триллере «Шпионский гид по выживанию» («A Spy’s Guide To Survival»). Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит режиссер Саймон Бэрри («Монахиня-воин», «Континуум») вместе с продакшн-компанией Passage Pictures Ури Сингера («Тесла», «Белый шум»). Для Бэрри это будет первая полнометражная работа.
Лента расскажет о бывшем шпионе, ведущим замкнутую жизнь отшельника. Однажды у него появляется загадочный сосед, который узнает о прошлом шпиона и раскрывает его секреты.
Бэрри выступит автором сценария, основанного на рассказе его отца. Финансировать проект будет Fortitude International Надин де Баррос. Когда начнутся съемки картины, пока неизвестно.
«Как давний поклонник Пирса Броснана, я чрезвычайно благодарен за возможность поработать бок о бок с человеком, чьим мастерством, характером и человечностью я восхищаюсь», — прокомментировал Бэрри.