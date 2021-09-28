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Отмена концертов Моргенштерна, первый за 13 лет трек Gun N' Roses и другие новости дня
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Отмена концертов Моргенштерна, первый за 13 лет трек Gun N' Roses и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:47

На Алексея Навального и его соратников — Леонида Волкова, Ивана Жданова, а также «иных лиц» завели уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Минюст внес «Важных иноагентов» в список СМИ-иноагентов. Это организация, созданная сотрудниками «Важных историй» (признаны иноагентом).

Суд в Петербурге огласил приговор росгвардейцам, подбросившим наркотики школьнику. Александру Бойкову назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, Никите Лаврентьеву — четыре.

Власти Удмуртии, Пермского края и Самарской области вводят QR-коды из‑за роста заболеваемости коронавирусом. В зависимости от региона без прививки или ПЦР-теста нельзя будет посещать культурные и спортивные мероприятия, досуговые учреждения и фитнес-центры.

В Мосгордуме поддержали введение наказания за нарушение байкерами и автомобилистами тишины в ночное время. Шумных водителей предлагают штрафовать на 5000 рублей и больше, а автомобили без глушителей — помещать на спецстоянку.

Создатели World of Warcraft выплатят 18 млн долларов пострадавшим сотрудникам по делу о домогательствах и дискриминации. Компенсацию смогут получить только те работники, которые трудоустроены в компании с 1 сентября 2016 года или раньше.

Родительские организации добились отмены концертов Моргенштерна в 10 городах из‑за мата и пропаганды наркотиков. В их числе Новосибирск, Орел, Краснодар, Хабаровск, Владивосток и Казань.

Главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Жамнов — бывший старший тренер команды. Несколько дней назад президент Федерации хоккея сообщал, что эту должность должен был получить Олег Знарок.

Gun N’ Roses выпустили новый трек «Hard Skool». Это первый релиз группы за 13 лет и первая за 28 лет песня, где собрались три участника оригинального состава группы: вокалист Эксл Роуз, гитарист Слэш и басист Дафф Маккаган.

Леди Гага и Тони Беннетт выпустили трейлер трибьют-альбома «Love for Sale». В уютной и атмосферной студии артисты рассказывают о том, как долго шли к совместному альбому и чего стоит ждать фанатам.

Участники арт-резиденции Jager Night Embassy представят проект «III», где нейросети будут создавать искусство. В программе — рейв, показ инсталляций и разнообразные эксперименты с искусственным интеллектом.

На Кузнецком Мосту появится ресторан современной немецкой кухни Spaten Haus Grand. Всю вторую половину октября там будут праздновать Октоберфест с участием хедлайнеров мюнхенского праздника пива — группы Huetten Gaudi.

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