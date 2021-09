Закулисье студийной записи и джаз в трейлере альбома «Love for Sale» Леди Гаги и Тони Беннетта

Леди Гага рассказала, что после первого их альбома «Cheek to Cheek» в 2014 году Тони Беннетт тут же предложил поработать над новым проектом.

«Тони позвонил мне сразу. Думаю, это было на следующий день после выхода альбома. Он сказал: „Я хочу записать с тобой эту пластинку с каверами на Коула Портера“», — вспоминает певица.

Спустя почти шесть лет легендарный дуэт наконец воссоединился для записи новой пластинки. В «Love for Sale» Гага и Беннетт представляют свои версии исполнения культовых джазовых песен.

«У нее такой талант, что в ту минуту, когда мы вместе, между нами двумя происходит что‑то очень хорошее. Что бы ни случалось, это творчество», — сказал Беннетт.

Помимо каверов на композиции Коула Портера в альбом войдут «Dream Dancing» Эллы Фицджеральд, «Do I Love You» Фрэнка Уилсона и «I’ve Got You Under My Skin» Фрэнка Синатры. К этому моменту Беннетт и Гага уже выпустили свою версию хита Синатры «I Get a Kick Out of You» и заглавный сингл альбома «Love for Sale».

Пластинка станет продолжением коллаборации музыкантов «Cheek to Cheek» 2014 года и завершением карьеры Тони Беннетта. 95-летний артист объявил об уходе со сцены из‑за прогрессирующей болезни Альцгеймера.