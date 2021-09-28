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На Навального и его соратников возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества

Семён Гудошников
Сегодня в 15:02

На арестованного оппозиционера Алексея Навального и его соратников — Леонида Волкова, Ивана Жданова, а также «иных лиц» завели уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

Дело возбудили по части 1 статьи 282.1 УК, максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

В отношении экс-юристки ФБК* Любовь Соболь, главы отдела расследований фонда Георгия Албурова, а также сотрудников Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади и Павла Зеленского завели дело по части 2 той же статьи — участие в экстремистском сообществе (максимальное наказание — шесть лет тюрьмы).

По версии следствия, Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество, направленное на изменение основ конституционного строя РФ, подрыва государственной безопасности и целостности страны. В этот же период «к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов», утверждают в СК.

«В целях расширения сферы преступной деятельности в 2017 году создано общественное движение „Штабы Навального“ для осуществления деятельности сообщества в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем „Штабов Навального“** являлся Волков, представляющий „Федеральный штаб“ в городе Москве. В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах», — заявили в Следкоме.

По мнению следствия, деятельность сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в городах, создание протестного настроения и мнения о необходимости насильственной смены власти.

В июне Мосгорсуд признал ФБК и Штабы Навального экстремистскими организациями. Суд постановил ликвидировать ФБК, 1 сентября фонд официально прекратил существование.

В феврале против Навального, Волкова и Жданова возбудили уголовное дело о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

* Фонд борьбы с коррупцией признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента, и экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена

**Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.

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