Главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Жамнов

Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Алексей Жамнов, сообщает «Чемпионат». Прежде Жамнов работал в хоккейной сборной на позиции старшего тренера.

Ранее, 24 сентября, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что на пост главного тренера был выбран другой кандидат — Олег Знарок, прежде уже успешно работавший с хоккейной сборной на той же позиции. Сообщалось, что контракт с ним подписан сроком на один год. Однако через несколько часов советник президента России Владимира Путина Игорь Левитин заявил, что «решение еще не принято», и вопрос все еще находится на стадии обсуждения.

По информации издания «Чемпионат», Алексей Жамнов стал кандидатурой, «которую утвердили все наиболее мощные и авторитетные лагеря отечественного хоккея, в то время как Олега Знарка в сборной хотели видеть не все». Знарок войдет в состав тренерского штаба как консультант.

На позиции главного тренера Жамнов был лишь однажды, когда в 2018 году на несколько месяцев возглавил московский «Спартак» с приставкой «исполняющего обязанности». Одно из главных достижений Жамнова в качестве старшего тренера — победа со сборной России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.