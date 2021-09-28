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В Мосгордуме поддержали запрет на езду на мотоциклах и авто без глушителя в ночное время

Семён Гудошников
Сегодня в 12:41

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала поправки об усилении ответственности за нарушение байкерами и автомобилистами тишины в ночное время. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки предполагают:


  • Запрет на езду в Москве на машинах и мотоциклах с модифицированными глушителями, если они нарушают тишину ночью.
  • Десятикратное повышение штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами — с 500 до 5000 рублей.
  • Если мощность авто больше 200 лошадиных сил, то штраф еще выше — по 250 рублей сверху за каждые 10 лошадиных сил.
  • Для мотоциклов прогрессивный штраф будет начинаться с 50 лошадиных сил, для грузовиков — с 250.
  • Автомобили и мотоциклы с модифицированными глушителями будут помещать на спецстоянку, пока глушитель не вернут в штатный режим.

Замруководителя Дептранса Андрей Корнеев отметил на заседании Мосгордумы, что нарушения планируется фиксировать при помощи «специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и совмещенных с фото- и видеофиксацией, — шумомеров».

По его мнению, новые правила позволят «эффективно пресекать нарушения покоя граждан и тишины в ночное время с использованием транспортных средств, снизить уровень шумового загрязнения окружающей среды, повысить комфортность проживания москвичей».

Законопроект об усилении ответственности за нарушение байкерами и автомобилистами тишины в ночное время предложил в начале сентября Сергей Собянин. Поправки предлагается внести не только в московское законодательство, но и в федеральный КоАП. В случае принятия на всероссийском уровне, регионы смогут тоже установить штрафы от 5000 рублей для шумных водителей и мотоциклистов.

Чтобы поправки вступили в силу в Москве, их должны принять депутаты городской думы, а для всероссийского охвата потребуется одобрение федеральных парламентариев.

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