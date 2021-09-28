В московском Jager Night Embassy представят проект, где нейросети будут создавать искусство

Участники арт-резиденции Jager Night Embassy покажут проект «III». По замыслу авторов, он продемонстрирует единство человека, природы и технологий: художники обещают показать зеленый сад, который подключен к нейросети и способен самостоятельно производить аудио- и визуальный контент. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Среди участников проекта — художники, музыканты и творческие объединения. Например Flowgardenz в своем творчестве экспериментируют с цветами и природной тематикой, Ouroboros и Uasmi Nasser работают со звуком и видео.

Мероприятие пройдет на протяжении двух дней — 1 и 2 октября. В первый запланировано открытие зеленого сада, живые концерты с «природными» инструментами и аудио-визуальный перформанс Flowgardenz. Во второй день — рейв, где нейросеть создаст музыку и видео совместно с приглашенными музыкантами. После него Ouroboros покажут аудиовизуальную инсталляцию, а Uasmi Nasser презентует проект, где искусственный интеллект генерирует звук на базе видео и видео на базе звука.

Вход на оба дня мероприятия свободный, необходима регистрация. Адрес: Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2к25.