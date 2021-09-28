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Росгвардейцев, подбросивших наркотики петербургскому школьнику, отправят в колонию

Семён Гудошников
Сегодня в 11:18

Красногвардейский суд Петербурга огласил приговор росгвардейцам, подбросившим наркотики школьнику в 2019 году. Александра Бойкова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Никиту Лаврентьева — к четырем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемым также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

По данным следствия, в июле 2019 года Бойков и Лаврентьев остановили на улице 16-летнего подростка. Они инсценировали изъятие у него вещества, похожего на наркотики. Затем росгвардейцы надели на него наручники, избили и потребовали 300 тыс. рублей. Старшеклассник успел отдать им 140 тыс. рублей, а затем позвонил в полицию. Росгвардейцев задержали.

Всего Бойкова и Лаврентьева признали виновными в пяти подобных случаях, за которые они получили взятками 258 тыс. рублей. Следствие приводит описание одной такой ситуации: 27 апреля 2019 года Бойков и Лаврентьев незаконно задержали мужчину, поместили его в салон служебного автомобиля и требовали с него 30 тыс. рублей. Они угрожали повести его на медосвидетельствование, которое «обязательно покажет состояние алкогольного опьянения». Задержанный договорился передать им 5 тыс. рублей.

Следствие установило, что сообщники также хранили в служебном автомобиле два запаянных свертка с метамфетамином общей массой 9,89 грамм. Бойкова и Лаврентьева признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и мошенничестве с использованием служебного положения. По статье о хранении наркотиков их оправдали.

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