В Москве откроется ресторан немецкой кухни Spaten Haus Grand. Там будут праздновать Октоберфест!

15 октября в Москве, на Кузнецком Мосту, 21/5, откроется ресторан современной немецкой кухни Spaten Haus Grand. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе пивоваренной компании AB InBev Efes, которая владеет брендом Spaten.
Открытие приурочено к немецкому национальному фестивалю Октоберфест, празднование которого будет проходить в ресторане почти каждый день с 15 по 31 октября. Кроме кухни в стиле casual dining и разнообразных сортов мюнхенского пива в заведении будет развлекательная программа. Из Германии приедет группа Huetten Gaudi, хедлайнер мюнхенского Октоберфеста.
За меню отвечает бренд-шеф из Германии, обладатель звезды «Мишлен» Дэвид Кикиллус. Он подготовил специальное меню, в которое вошли традиционные блюда баварской кухни в современном исполнении (например, свиная рулька на гриле с квашеной капустой, говяжий бульон с блинами и печеночными кнедлями и яблочный тарт с английским кремом). В барной карте помимо пива есть шнапс и вина из Германии.
По словам Кикиллуса, при создании меню он вдохновлялся воспоминаниями из детства, семейными рецептами и опытом путешествий. Шеф старался добиться идеального сочетания традиционных блюд и современного подхода.
Чтобы отпраздновать Октоберфест в Spaten Haus, нужно купить билет. В зависимости от дня недели он стоит от 1000 до 4000 рублей. Фестиваль будет проходить на втором этаже, а на первом в это время продолжат принимать гостей в обычном режиме. Подробную программу смотрите здесь.