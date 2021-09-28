В Москве откроется ресторан немецкой кухни Spaten Haus Grand. Там будут праздновать Октоберфест!

15 октября в Москве, на Кузнецком Мосту, 21/5, откроется ресторан современной немецкой кухни Spaten Haus Grand. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе пивоваренной компании AB InBev Efes, которая владеет брендом Spaten.

Открытие приурочено к немецкому национальному фестивалю Октоберфест, празднование которого будет проходить в ресторане почти каждый день с 15 по 31 октября. Кроме кухни в стиле casual dining и разнообразных сортов мюнхенского пива в заведении будет развлекательная программа. Из Германии приедет группа Huetten Gaudi, хедлайнер мюнхенского Октоберфеста.