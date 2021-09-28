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Создатели World of Warcraft выплатят 18 млн долларов сотрудникам по делу о домогательствах

Семён Гудошников
Сегодня в 10:57

Корпорация Activision Blizzard (видеоигры World of Warcraft, Starcraft, Diablo), сотрудники которой заявляли о домогательствах и дискриминации, выплатит пострадавшим 18 млн долларов. Такое заявление опубликовано на официальном сайте компании.

Activision Blizzard получила судебный иск от Комиссии США по соблюдению равноправия при трудоустройстве. Согласно соглашению с Комиссией, фондом в 18 миллионов долларов смогут воспользоваться только пострадавшие работники, которые трудоустроены в компании с 1 сентября 2016 года или раньше.

Невостребованные деньги будут отправлены на внутренние «инициативы в области разнообразия, равенства и инклюзивности» и на благотворительность. Activision Blizzard также пообещала разработать тренинги и программное обеспечение, которое бы позволило другим компаниям в индустрии видеоигр «улучшить правила организации работы и их применение».

При этом корпорация отрицает нарушения со своей стороны и согласна на трехлетний надзор, который будет выполняться третьей стороной. Глава Activision Blizzard Роберт Котик заявил, что в его компании нет места домогательствам и дискриминации.

Activision Blizzard урегулировала иск только со стороны Комиссии США по соблюдению равноправия при трудоустройстве. Еще ей предстоит защищаться по делу Департамента справедливого найма и жилья Калифорнии.

В чем суть обвинений по этому иску?


  • Женщины вынуждены терпеть издевательства от мужчин.
  • Женщины редко занимают руководящие позиции в компании.
  • Женщинам труднее получить повышение, чем мужчинам.
  • Женщин увольняют быстрее, чем мужчин.

Сообщения от пострадавших поступали на протяжении нескольких лет, они утверждают, что домогательства и дискриминация практиковались систематически. «Афиша Daily» подробно рассказывала о ситуации.

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