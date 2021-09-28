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В Удмуртии, Пермском крае и Самарской области вводят QR-коды для посещения мероприятий

Виктория Шанина
Сегодня в 17:47

Власти Удмуртии, Пермского края и Самарской области вводят QR-коды из‑за роста заболеваемости коронавирусом. В зависимости от региона без пройденной вакцинации нельзя будет посещать культурные и спортивные мероприятия, досуговые учреждения и фитнес-центры.

Глава Самарской области сообщил в своем инстаграме, что «культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации». На организацию процесса губернатор выделил две недели.

Согласно сообщению на сайте правительства Удмуртии, в регионе QR-коды начнут действовать с 5 октября и до особого распоряжения. Граждане без прививки или отрицательного ПЦР-теста не смогут попасть на спортивные и культурные мероприятия, а также в театры и кинотеатры.

В Пермском крае, по информации Ura.ru, ограничения вступают в силу со следующей недели. QR-код или результат ПЦР-теста необходимо предъявлять при посещении спортивных центров и мероприятий, театров, кинотеатров, филармоний, домов культуры, цирка и общественных мероприятий.

За последние сутки в России зарегистрировали 21 559 случаев коронавируса. 28 сентября был установлен новый антирекорд по смертности от COVID-19 — 852 человека за сутки.

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