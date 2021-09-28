Guns N’ Roses выпустили второй трек за последние 13 лет и анонсировали новый EP

Американская хард-рок группа Guns N’ Roses опубликовала второй трек за последние 13 лет, а также объявила дату выхода нового мини-альбома, пишет NME. Релиз намечен на 25 февраля 2022 года.

И трек, и грядущий EP носят название «Hard Skool». Это первая за 28 лет запись, где собрались три участника оригинального состава группы: вокалист Эксл Роуз, гитарист Слэш и бассист Дафф Маккаган.