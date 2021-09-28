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Guns N’ Roses выпустили второй трек за последние 13 лет и анонсировали новый EP

Семён Гудошников
Сегодня в 10:13

Американская хард-рок группа Guns N’ Roses опубликовала второй трек за последние 13 лет, а также объявила дату выхода нового мини-альбома, пишет NME. Релиз намечен на 25 февраля 2022 года.

И трек, и грядущий EP носят название «Hard Skool». Это первая за 28 лет запись, где собрались три участника оригинального состава группы: вокалист Эксл Роуз, гитарист Слэш и бассист Дафф Маккаган.

В состав мини-альбома также войдут две лайв-версии старых треков и предыдущий релиз Guns N’ Roses, выпущенный в августе трек «Absurd». Эта песня была записана еще в момент подготовки к последнему альбому Guns N’ Roses «Chinese Democracy», который вышел в 2008 году. Музыкально и стилистически «Absurd» от «Chinese Democracy» не отклоняется.

Guns N’ Roses сформировались в 1985 году в Лос-Анджелесе. Их дебютная пластинка «Appetite for Destruction» носит статус самого успешного рок-альбома за всю историю рок-музыки. Спустя год после своего выхода в 1987 году релиз достиг первой строчки в чарте Billboard 200 и впоследствии разошелся в количестве 18 млн копий.

Фактически последней пластинкой, записанной в оригинальном составе группы, была коллекция панк- и глэм-кавер-версий «The Spaghetti Incident?» 1993 года. Вышедший 15 лет спустя альбом «Chinese Democracy» Эксл Роуз, сохранивший за собой права на название Guns N’ Roses, записывал с другими музыкантами.

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