Родители добились отмены концертов Моргенштерна в 10 городах

Родительские организации добились отмены концертов Моргенштерна в 10 городах. В их числе Новосибирск, Орел, Краснодар, Хабаровск, Владивосток, Казань и другие, пишет телеканал «Царьград».

В своих обращениях родители указывали, что рэпер «использует мат, а также открыто пропагандирует запрещенные вещества и аморальный образ жизни». Официальной причиной отмены выступлений стали ограничения из‑за пандемии коронавируса.

Ранее в ответ на подобные обвинения Моргенштерн заявил, что родители не занимаются воспитанием своих детей и перекладывают эту ответственность на артистов. По словам рэпера, он осознал этот факт и решил изменить вектор творчества, чтобы «вложить в детей все лучшее».

3 июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в его песнях и клипах. Адвокат рэпера Сергей Жорин уточнял, что претензии были связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family». По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.