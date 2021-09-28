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Минюст включил издание «Важные иноагенты»* в реестр СМИ-иноагентов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:01

Министерство юстиции России включило организацию «Важные иноагенты»* в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Важные иноагенты» — это издание, созданное сотрудниками «Важных историй»*, которые были внесены в реестр СМИ-иноагентов. В их числе главред Роман Анин и журналисты Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона», — указано в сообщении Минюста.

По информации «Известий», сотрудники «Важных иноагентов» самостоятельно обратились в Минюст с соответствующей просьбой.

С 2017 года Минюст включил в список СМИ-иностранных агентов более 40 изданий и журналистов. В апреле 2021 года такой статус получила «Медуза»*, после чего сообщила о финансовых проблемах и отказе работать с ней ряда важных инсайдеров. Издание VTimes, основанное бывшими журналистами «Ведомостей», было вынуждено закрыться после внесения его в список Минюста.

В июле в список СМИ-иноагентов попали издание The Insider*, а также журналисты «Открытых медиа» и «Проекта».

* «Важные иноагенты», «Важные истории», «Медуза», The Insider и VTimes внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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