В сети появился отрывок из нового фильма Кирилла Серебренникова, известного под рабочим названием «Жена Чайковского». Его опубликовали через несколько дней после того, как черновую версию картины слили в интернет.

Фрагмент представляет встречу главной героини фильма — супруги композитора Антонины Милюковой — с двумя мужчинами, предположительно врачами Петра Чайковского. Одного из них сыграл рэпер Oxxxymiron.

Собеседники обсуждают состояние здоровья композитора и необходимость всеми силами посодействовать его благополучию, а также сохранению для России и общества его выдающегося музыкального таланта.