В сети появился отрывок из нового фильма Кирилла Серебренникова, известного под рабочим названием «Жена Чайковского». Его опубликовали через несколько дней после того, как черновую версию картины слили в интернет.
Фрагмент представляет встречу главной героини фильма — супруги композитора Антонины Милюковой — с двумя мужчинами, предположительно врачами Петра Чайковского. Одного из них сыграл рэпер Oxxxymiron.
Собеседники обсуждают состояние здоровья композитора и необходимость всеми силами посодействовать его благополучию, а также сохранению для России и общества его выдающегося музыкального таланта.
Когда состоится премьера картины, пока неизвестно. Сценарий ее Кирилл Серебренников написал во время своего домашнего ареста. Лента посвящена отношениям композитора и его супруги, которую охватывает безумия из‑за невозможности смириться с гомосексуальностью мужа.
В фильме снялись Один Байрон (он исполнил роль Чайковского), Алена Михайлова, а также Юлия Ауг, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова и Владимир Мишуков.