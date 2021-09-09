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В сети появился отрывок из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». В нем — Oxxxymiron

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:06

В сети появился отрывок из нового фильма Кирилла Серебренникова, известного под рабочим названием «Жена Чайковского». Его опубликовали через несколько дней после того, как черновую версию картины слили в интернет.

Фрагмент представляет встречу главной героини фильма — супруги композитора Антонины Милюковой — с двумя мужчинами, предположительно врачами Петра Чайковского. Одного из них сыграл рэпер Oxxxymiron.

Собеседники обсуждают состояние здоровья композитора и необходимость всеми силами посодействовать его благополучию, а также сохранению для России и общества его выдающегося музыкального таланта.

Когда состоится премьера картины, пока неизвестно. Сценарий ее Кирилл Серебренников написал во время своего домашнего ареста. Лента посвящена отношениям композитора и его супруги, которую охватывает безумия из‑за невозможности смириться с гомосексуальностью мужа.

В фильме снялись Один Байрон (он исполнил роль Чайковского), Алена Михайлова, а также Юлия Ауг, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова и Владимир Мишуков.

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