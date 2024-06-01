МЧС предложило закрепить право иностранцев прятаться в убежищах

МЧС предложило закрепить право иностранцев и лиц без гражданства в РФ на пользование убежищами в мирное и военное время. Инициатива размещена на сайте правительства.
Ведомство предлагает внести поправки в постановление правительства о порядке создания объектов гражданской обороны от 1999 года. В нынешней редакции документа перечисляется, какие защитные сооружения используются «для укрытия населения».
В МЧС заявили о часто возникающих вопросах к термину «население». В постановлении нужно уточнить, что в состав населения входят граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства на территории страны, пояснили там.
Помимо этого, МЧС предложило создать мобильные убежища модульного типа для защиты от воздействия всех видов современного оружия. Имеющихся укрытий для всех недостаточно, заявили там, «а многие заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под защитные сооружения гражданской обороны».
В июле 2023 года МЧС предлагало организовать укрытия в подвалах любых сооружений в случае военного конфликта. По данным Счетной палаты на 2016 год, в РФ было 16 448 защитных сооружений.