Майк Тайсон отложил бой с Джейком Полом из‑за язвы желудка

«Мои фанаты знают, что я хочу видеть Железного Майка только в лучшей форме, и не сомневайтесь — когда он выйдет на ринг со мной, я буду готов заявить о себе сенсационным финишем. Пол против Тайсона — это бой на века, и я обещаю, что выложусь по полной на этом поединке, такой шанс бывает раз в жизни», — заявил блогер.