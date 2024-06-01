Майк Тайсон отложил бой с Джейком Полом из‑за язвы желудка

Майку Тайсону пришлось отложить бой с ютубером Джейком Полом. У 57-летнего боксера обострилась язва желудка. Об этом пишет Deadline со ссылкой на заявление Most Valuable Promotions.
Первый за 20 лет матч Тайсона должен был состояться в Техасе 20 июля, но теперь его придется сдвинуть на конец года. Новую дату обещают назвать 7 июня.
«В ходе состоявшейся в четверг повторной консультации с медицинскими специалистами по поводу недавнего обострения язвы Майку Тайсону рекомендованы минимальные и легкие тренировки в течение следующих нескольких недель, а затем он вернется к полноценным тренировкам без каких‑либо ограничений», — говорится в сообщении промоушена, организовавшего поединок.
Тайсон обратился со словами благодарности к поклонникам, купившим билеты: «Я хочу поблагодарить своих поклонников по всему миру за поддержку и понимание в это время. К сожалению, из‑за обострения язвы врач посоветовал мне сократить тренировки на несколько недель, чтобы отдохнуть и восстановиться».
«В целом мое тело находится в лучшей форме, чем в 1990-е годы, и скоро я вернусь к полноценному тренировочному графику», — отметил боец.
В начале недели Тайсону стало плохо во время полета на рейсе из Майами в Лос-Анджелес. У боксера закружилась голова и началась тошнота, на посадочной полосе его встретила скорая помощь.
Джейк Пол поддержал соперника и пожелал ему выздоровления и возвращения в ринг.
«Мои фанаты знают, что я хочу видеть Железного Майка только в лучшей форме, и не сомневайтесь — когда он выйдет на ринг со мной, я буду готов заявить о себе сенсационным финишем. Пол против Тайсона — это бой на века, и я обещаю, что выложусь по полной на этом поединке, такой шанс бывает раз в жизни», — заявил блогер.