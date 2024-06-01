КНДР во второй раз запустила шары с мусором и фекалиями в Южную Корею

КНДР снова запустила шары с мусором и экскрементами в Южную Корею, передает информагентство Yonhap. Граждан призвали не приближаться к предметам и сообщать об их обнаружении полиции.
Это произошло всего через несколько дней после того, как Северная Корея отправила через хорошо укрепленную границу не менее 200 воздушных шаров с мусором в отместку за пропагандистские листовки, присланные из Южной Кореи. В этот раз корреспондент ТАСС получил рассылку с оповещением, что в небе в окрестностях Сеула обнаружили неопознанные предметы, которые могут быть листовками из КНДР.
КНДР назвала прошлую выходку «подарками искренности» и пообещала сделать это снова. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик назвал это «невообразимо мелочным и низкопробным поведением».
Северная Корея еще не прокомментировала последнюю партию воздушных шаров, но 30 мая замминистра обороны Ким Кан Ир предупредил, что макулатуру и грязь будут отправлять через границу, чтобы южнокорейцы смогли оценить, сколько усилий требуется, чтобы их вывезти.
Yonhap сообщало, что «некоторые из упавших воздушных шаров несли в себе нечто похожее на фекалии, судя по их темному цвету и запаху». Военные Южной Кореи расценили акт как «явное нарушение международного права».
«Это серьезно угрожает безопасности нашего народа. Северная Корея несет полную ответственность за то, что происходит из‑за воздушных шаров, и мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить эту бесчеловечную и грубую акцию», — заявили в военном ведомстве Южной Кореи.
Северная и Южная Корея использовали воздушные шары в своих пропагандистских кампаниях со времен Корейской войны в 1950-х годах. Инциденты с шарами произошли через несколько дней после того, как КНДР обещала принять ответные меры против «частого разбрасывания листовок и другого мусора» в приграничных районах южнокорейскими активистами.