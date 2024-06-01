КНДР во второй раз запустила шары с мусором и фекалиями в Южную Корею

Это произошло всего через несколько дней после того, как Северная Корея отправила через хорошо укрепленную границу не менее 200 воздушных шаров с мусором в отместку за пропагандистские листовки, присланные из Южной Кореи. В этот раз корреспондент ТАСС получил рассылку с оповещением, что в небе в окрестностях Сеула обнаружили неопознанные предметы, которые могут быть листовками из КНДР.