Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от проекта по первому туристическому полету вокруг Луны

Маэдзава рассчитывал совершить первый полет вокруг Луны к концу 2023 года, когда заключал контракт в 2018-м, но «ясности, когда это произойдет», с того момента больше не стало. Я не могу планировать свое будущее в этих условиях и чувствую себя ужасно, заставляя членов экипажа ждать, отсюда и трудное решение об отмене проекта на данном этапе», — сказал миллиардер.