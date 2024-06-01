Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от проекта по первому туристическому полету вокруг Луны

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава закрыл проект первого туристического полета к Луне. Причиной решения стали перенос сроков запуска и отсутствие «четкого графика на ближайшую перспективу», говорится на сайте DearMoon.
«С сожалением сообщаем, что первый частный полет вокруг Луны в рамках проекта DearMoon отменен. Благодарим всех, кто нас поддерживал, и приносим извинения тем, кто с нетерпением ждал этого события», — заявили создатели проекта.
Маэдзава рассчитывал совершить первый полет вокруг Луны к концу 2023 года, когда заключал контракт в 2018-м, но «ясности, когда это произойдет», с того момента больше не стало. Я не могу планировать свое будущее в этих условиях и чувствую себя ужасно, заставляя членов экипажа ждать, отсюда и трудное решение об отмене проекта на данном этапе», — сказал миллиардер.
Маэдзава собирался отправиться к Луне на корабле SpaceX Илона Маска. В 2020 году он объявил конкурс, победившая в котором девушка должна была войти в экипаж. К 2022-му команда пассажиров была сформирована: американские диджей Стив Аоки, блогер Тим Додд, режиссер Брэндон Майкл Холл, южнокорейский исполнитель Т.О.P, ирландская художница Рианнон Адам, чешский бизнесмен и продюсер Йеми А.Д., индийский актер Дев Джоши и британский фотограф Карим Илия.