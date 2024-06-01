Майя Хоук призналась, что ее устраивает жизнь при известных родителях, которой она не заслуживает

Вчера в 17:52
Фото: Maya Hawke/YouTube

Звезда «Очень странных дел» Майя Хоук заявила, что ей комфортно от уровня своей жизни, которого она не заслуживает. Актриса в интервью Times признала, что ее известные родители поспособствовали ее комфорту.

«„Заслуживает“ — сложное слово. Есть очень много людей, которые заслуживают такой [хорошей] жизни, но не имеют ее. Я думаю, что мне комфортно не заслуживать этого [комфорта] и все равно иметь его», — сказала Хоук.

Дочь Итана Хоука и Умы Турман Майя рассказала о своих доверительных отношениях с родителями и выборе, как начинать свою карьеру. «Когда я только начинала, то видел два пути, и один из них был таким: сменить имя, сделать пластику носа и пойти на кастинг», — сказала актриса.

25-летняя актриса наиболее известна по роли в сериале Netflix «Очень странные дела», а среди ее недавних работ — «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и комедия «Отомсти за меня». Недавно Хоук выпустила свой третий музыкальный альбом.

Хоук рассказала о разочаровании, постигшем ее во время одного из концертов. Она поняла, что на ее концерты приходят поклонники «Очень странных дел»: «Я была почти в депрессии из‑за этого. Я рада, что люди пришли, но, думаю, им плевать на музыку».

В начале мае вышел байопик «Дикая кошка» о жизни готической писательницы Фланнери О’Коннор. Фильм снял Итан Хоук, а на главную роль взял дочь Майю.

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