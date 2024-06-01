Майя Хоук призналась, что ее устраивает жизнь при известных родителях, которой она не заслуживает

Звезда «Очень странных дел» Майя Хоук заявила, что ей комфортно от уровня своей жизни, которого она не заслуживает. Актриса в интервью Times признала, что ее известные родители поспособствовали ее комфорту.
«„Заслуживает“ — сложное слово. Есть очень много людей, которые заслуживают такой [хорошей] жизни, но не имеют ее. Я думаю, что мне комфортно не заслуживать этого [комфорта] и все равно иметь его», — сказала Хоук.
Дочь Итана Хоука и Умы Турман Майя рассказала о своих доверительных отношениях с родителями и выборе, как начинать свою карьеру. «Когда я только начинала, то видел два пути, и один из них был таким: сменить имя, сделать пластику носа и пойти на кастинг», — сказала актриса.
25-летняя актриса наиболее известна по роли в сериале Netflix «Очень странные дела», а среди ее недавних работ — «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и комедия «Отомсти за меня». Недавно Хоук выпустила свой третий музыкальный альбом.
Хоук рассказала о разочаровании, постигшем ее во время одного из концертов. Она поняла, что на ее концерты приходят поклонники «Очень странных дел»: «Я была почти в депрессии из‑за этого. Я рада, что люди пришли, но, думаю, им плевать на музыку».
В начале мае вышел байопик «Дикая кошка» о жизни готической писательницы Фланнери О’Коннор. Фильм снял Итан Хоук, а на главную роль взял дочь Майю.