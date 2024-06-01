Майя Хоук призналась, что ее устраивает жизнь при известных родителях, которой она не заслуживает

Дочь Итана Хоука и Умы Турман Майя рассказала о своих доверительных отношениях с родителями и выборе, как начинать свою карьеру. «Когда я только начинала, то видел два пути, и один из них был таким: сменить имя, сделать пластику носа и пойти на кастинг», — сказала актриса.