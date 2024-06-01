130 тысяч бегунов вышли на старт «Зеленого марафона» в 60 городах

«Бежали со смыслом, ведь в этот день мы собираем деньги на благотворительность в помощь детям с особенностями развития и опытом сиротства. На данный момент уже собрано 27 млн рублей, и я уверен, что эта цифра еще увеличится. „Зеленый марафон“ — это праздник для всех, люди чувствуют свою причастность к важному и доброму делу! Я благодарен всем, кто сегодня вышел на старт и кто пришел на наш летний фестиваль как болельщик», — отметил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.