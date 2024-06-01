130 тысяч бегунов вышли на старт «Зеленого марафона» в 60 городах

Больше 200 тыс. человек стали частью 11-го «Зеленого марафона» Сбера, сообщили представители компании Афише Daily. На бега пришли 130 тыс. участников и почти столько же зрителей. Поклонники бегового спорта посетили соревнования в 60 городах страны и собрали 27 млн рублей на подготовку к школе детей с особенностями развития и опытом сиротства.
В Москве спортсмены стартовали и финишировали на Васильевском спуске возле Кремля. В программу вошли забеги на 400, 600 и 800 м (для детей разного возраста), 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км, командный забег на 4,2 км и командная эстафета 5×4,2 км.
Среди участников забега было немало известных людей. В столице дистанцию 4,2 км пробежали сразу два действующих космонавта — Константин Борисов и Сергей Корсаков. Борисов провел на МКС больше полугода и вернулся в марте. «Зеленый марафон» стал его первым спортивным состязанием после возвращения с орбиты. После финиша лучшие бегуны получили свои награды из рук космонавтов.
В забегах и церемониях награждения по всей стране принимали участие руководители городов и регионов, министры и депутаты. Дистанцию пробежали и звезды спорта Наталья Антюх, Екатерина Юрлова-Перхт, Антон Шипулин, Ольга Котлярова, Максим Чудов, Светлана Хоркина, Елена Вяльбе. Также фестиваль посетили деятели культуры и искусства: основатель и лидер арт-группы «Хор Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий.
Участники марафона в любом городе страны могли сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе «СберВместе». Средства, собранные в Москве, направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию занятий по подготовке к школе детей с особенностями развития и опытом сиротства.
«Бежали со смыслом, ведь в этот день мы собираем деньги на благотворительность в помощь детям с особенностями развития и опытом сиротства. На данный момент уже собрано 27 млн рублей, и я уверен, что эта цифра еще увеличится. „Зеленый марафон“ — это праздник для всех, люди чувствуют свою причастность к важному и доброму делу! Я благодарен всем, кто сегодня вышел на старт и кто пришел на наш летний фестиваль как болельщик», — отметил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Помимо столицы, забег прошел в Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах. Для зрителей и болельщиков состоялись праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные мероприятия.