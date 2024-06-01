Кинофестиваль «Трайбека» создал целую для программу для фильмов, созданных генератором видео Sora

Кинофестиваль «Трайбека» примет короткометражки, созданные генератором реалистичного видео Sora с использованием ИИ. Организаторы мероприятия специально попросили пятерых режиссеров сгенерировать ленты по текстовому описанию, сообщает Mashable.
Это будет первое известное использование Sora в фильмах, показываемых на фестивале. Соучредитель и гендиректор «Трайбека» Джейн Розенталь заявила, что «людям нужны истории», чтобы понять мир вокруг нас.
«Иногда эти истории приходят к нам в виде художественного фильма, захватывающего опыта, произведения искусства или даже короткометражного фильма, созданного искусственным интеллектом», — сказала Розенталь.
Sora от OpenAI пока в закрытом доступе, но разработчики обещали открыть сервис для всех уже в этом году. Программа позволяет создавать видео длиной до 60 секунд, в отличие от других моделей, которые ограничены 6-8-секундными клипами.