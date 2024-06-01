«Этот кошмар ждет нас»: экоактивистка наклеила рисунок поверх картины Моне в Париже

Активистку по борьбе с изменением климата арестовали в Париже после нападки на картину Клода Моне в Музее Орсе. Творения французского художника-импрессиониста не было покрыто защитным стеклом, сообщает The Guardian.
Девушка из группы экологических активистов Riposte Alimentaire (Food Response) наклеила поверх картины кроваво-красный плакат. Она сказала, что «это кошмарное изображение ждет нас, если не будет предложено никакой альтернативы».
На картине Моне изображены люди с зонтиками, прогуливающиеся по цветущему маковому полю. Riposte Alimentaire взяла на себя ответственность за несколько нападок на предметы искусства в попытках привлечь внимание к климатическому кризису, в том числе инциденте с супом и «Мона Лизой».