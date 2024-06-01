«Этот кошмар ждет нас»: экоактивистка наклеила рисунок поверх картины Моне в Париже

На картине Моне изображены люди с зонтиками, прогуливающиеся по цветущему маковому полю. Riposte Alimentaire взяла на себя ответственность за несколько нападок на предметы искусства в попытках привлечь внимание к климатическому кризису, в том числе инциденте с супом и «Мона Лизой».