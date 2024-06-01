«Сироткин» и режиссер «Майора Грома» сняли клип о нехватке внимания родителей к детям

Группа «Сироткин» выпустила клип на песню «Добрый злой», снятый режиссером «Майора Грома» Олегом Трофимом. Видео приурочено ко Дню защиты детей.
По словам создателей, клип посвящен проблеме нехватки внимания родителей к своим детям. Этой работой «Сироткин» завершил триптих о трудностях подросткового возраста, который режиссер и группа создавали последние шесть лет.
Съемки проходили осенью 2021 года в Москве. Мультипликационной частью занималась студия Honk Fu — они применяли трехмерную анимацию и искусственный интеллект. Над производством музыкального видео работала команда FMT.JETLAG, известная клипами для российских и зарубежных исполнителей.
«Сироткин» призвал поддержать фонд «Шалаш», который работает с трудным поведением у детей и подростков. Клип как раз посвящен последствиям ситуаций, когда рядом с детьми не оказывается близкого человека.