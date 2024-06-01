На Урале митрополит обвинил феминисток в реализации «мечты похотливых мужчин»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что движение за женские права реализовало «мечты похотливых мужчин». Его выступление на Международном женском форуме цитирует E1.ru.
К этим «мечтам» священник отнес желание женщин иметь несколько половых партнеров, самостоятельно зарабатывать и совершать аборт.
«Парадокс женского движения прошлого столетия в том, что женщины очень успешно боролись, как им казалось, за свои права. А в действительности они реализовывали своими руками мечты похотливых мужчин о том, какими они хотели видеть женщин: женщина сексуально раскрепощенная, доступная вне семейных уз и обязательств брака, своими руками готовая убить зачатого ребенка и при этом находящаяся на финансовом самообеспечении», — сказал со сцены митрополит Евгений.
По его мнению, женщина должна правильно формулировать свои подлинные, а не навязанные права: быть матерью, жить в крепкой семье, быть защищенной мужчиной, любить и быть любимой, рожать, растить и воспитывать детей, а также знать, что их будущее будет обеспечено.
«Ее право реализовать именно свою уникальную женственность, свою инаковость. А не возможность быть в социальном плане плохой копией мужчины», — считает глава Екатеринбургской епархии.
Ранее Евгений назвал Голливуд причиной демографических проблем в России. По его мнению, из‑за американских фильмов женщины не хотят «плодить нищету» и рожать больше одного ребенка.