На Урале митрополит обвинил феминисток в реализации «мечты похотливых мужчин»

«Парадокс женского движения прошлого столетия в том, что женщины очень успешно боролись, как им казалось, за свои права. А в действительности они реализовывали своими руками мечты похотливых мужчин о том, какими они хотели видеть женщин: женщина сексуально раскрепощенная, доступная вне семейных уз и обязательств брака, своими руками готовая убить зачатого ребенка и при этом находящаяся на финансовом самообеспечении», — сказал со сцены митрополит Евгений.