«Отказали из‑за возраста»: Никита Джигурда не поедет воевать на СВО

«Информация о моем подписании контракта с Министерством обороны РФ устаревшая. Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из‑за возраста. Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю», — сказал Джигурда.