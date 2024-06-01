«Отказали из‑за возраста»: Никита Джигурда не поедет воевать на СВО

Никита Джигурда опроверг сообщение о том, что собирается отправиться в зону специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление он сделал в комментарии Daily Storm.
Актер подчеркнул, что пытался присоединиться к российским войскам еще в прошлом году, но получил отказ. Он отметил, что не знает, почему РИА «Новости» сообщили об этом в пятницу.
«Информация о моем подписании контракта с Министерством обороны РФ устаревшая. Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из‑за возраста. Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю», — сказал Джигурда.
Артист отметил, что не раз ездил в Донецкую народную республику и привозил солдатам гуманитарную помощь.
«За два года побывал в Донбассе пять раз, привозя гуманитарную помощь, машины „УАЗ“, медикаменты, дроны и выступая перед бойцами. К чему призываю и других представителей шоу-биза!» — призвал Джигурда.
Ранее сообщалось, что актер пытался попасть в 1-й Донецкий корпус, где состоят муж арестованной Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Собеседник РИА «Новости» утверждал, что Джигурда даже запросил у командира военной части отношение, рекомендацию присоединиться к подразделению по контракту.