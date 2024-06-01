В телеграм-канале мэрии пост о полученной награде возник между сообщениями об обстреле Грайвороновского городского округа и ракетной опасности в Шебекино и прилегающих районах. Жителей Грайворона в них просили спуститься в подвалы, а шебекинцев — оставаться дома и не подходить к окнам.