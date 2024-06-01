МЧС выбрало Белгород победителем всероссийского конкурса «Мой город — без опасностей». Сообщение появилось в телеграм-канале администрации города между сообщениями об обстреле и ракетной опасности.
Награду представителям города вручили на Международной научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
«Опыт работы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций областной столицы в текущих условиях приграничья высоко оценило конкурсное жюри. Отдельно отмечено качество и развитие белгородской системы оповещения населения», — говорится в посте пресс-службы мэрии.
В телеграм-канале мэрии пост о полученной награде возник между сообщениями об обстреле Грайвороновского городского округа и ракетной опасности в Шебекино и прилегающих районах. Жителей Грайворона в них просили спуститься в подвалы, а шебекинцев — оставаться дома и не подходить к окнам.
В мае в областной столице обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. По версии Минбороны, в здание попал фрагмент одной из сбитых ракет «Точка-У». Погибли 17 человек.