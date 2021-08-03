Приговор Любови Соболь, новый сериал Валерии Гай Германики и другие новости дня

Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Ее признали виновной в нарушении эпидемиологических требований.

Россиянкам разрешат работать авиамеханиками и обслуживать самолеты и вертолеты. Приказ вступит в силу с марта 2022 года.

Семья с ЛГБТ-парой из рекламы «Вкусвилла» переехала в Барселону. «Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей», — написала одна из девушек в инстаграме.

В Волжском мальчика с аутизмом не пустили внутрь аквапарка, заявив, что он «представляет угрозу». Родителям предложили искупаться по очереди, пока другие останутся с ребенком на улице.

Юрий Дудь взял интервью у телеведущего и режиссера Александра Гордона. Журналист поговорил с ним о российском кино, работе на телевидении, пропаганде, преследовании журналистов и оппозиции.

Ночью на столицу обрушился сильнейший ливень с грозой и штормовым ветром. Молния несколько раз ударила в Останкинскую башню, а ветер валил деревья во дворах. Собрали самые эпичные фото и видео из соцсетей.

Британский олимпиец попался за вязанием на трибунах и стал героем соцсетей. В его инстаграме — целая коллекция милых джемперов, которые он сшил для супруга и сына. Посмотрите сами!

Суд частично удовлетворил ходатайство Джонни Деппа по делу против Эмбер Херд. Теперь экс-супруге придется доказать, что деньги, полученные при разводе, действительно пошли на благотворительность.

Валерия Гай Германика приступила к съемкам психологической драмы «Обоюдное согласие». Сериал покажет историю молодой учительницы, добивающейся справедливого наказания ее насильникам.

Фестиваль Moscow Music Week объявил первую волну артистов и авторов шоукейсов. В лайнапе — Витя Исаев, Сюзанна, «Порез на собаке», Vatannar и еще более 30 артистов.

Роль Вронского в российском сериале Netflix «Анна К» исполнит Роман Васильев. Он известен по проектам «Девочки не сдаются», «Лучше, чем люди» и «Идентификация».

В сети появилось несколько трейлеров: «Вместе» о сложных взаимоотношениях супругов на самоизоляции (их играют Джеймс МакЭвой и Шэрон Хорган) и «Ты не можешь убить мем» — о том, как интернет-шутки используются в политических целях.