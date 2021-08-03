Суд частично удовлетворил ходатайство Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд

Нью-йоркский суд частично удовлетворил ходатайство Джонни Деппа по делу против его бывшей жены Эмбер Херд. Об этом сообщает USA Today.

В мае актер подал иск к Американскому союзу защиты гражданских свобод (ACLU), чтобы узнать, выполнила ли Херд обещание пожертвовать на благотворительность 7 млн долларов, полученных в рамках судебных разбирательств по разводу. Сторона Деппа обвинила актрису во лжи и назвала ее слова о пожертвованиях просчитанной манипуляцией.

Адвокаты актера считают, что Херд присвоила себе полученные деньги, а благотворительность использовала для того, чтобы склонить ход разбирательства в свою сторону. Больше года защита пыталась выяснить у Детской больницы Лос-Анджелеса и ACLU, сколько они на самом деле получили от Херд.

В январе газета Daily Mail узнала, что больница получила от актрисы всего 100 тыс. долларов. Какая сумма была переведена второй организации, до сих пор оставалось неизвестным.

Теперь суд обязал ACLU предоставить доказательства пожертвований. Адвокат Деппа заявил, что его клиент очень доволен решением суда — хоть пока и не доказано, что актриса присвоила деньги.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса актеру пришлось заплатить ей 7 млн долларов.

В ноябре 2020 года Депп проиграл дело против The Sun из‑за материала таблоида о насилии со стороны артиста в отношении Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетеля.

После этого актера попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». При этом Warner Bros. согласилась выплатить Деппу восьмизначный гонорар, несмотря на то что актер успел сняться только в одной сцене.