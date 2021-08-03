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Начались съемки сериала Валерии Гай Германики про женскую борьбу за справедливость

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:50

Стартовали съемки сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», главную роль в котором сыграет Светлана Иванова. Это психологическая драма с элементами триллера, исследующая тему женской борьбы за справедливость. Об этом «Афише Daily» рассказали в онлайн-кинотеатре Kion.

В центре сюжета — молодая учительница Анна Федорова. Она обвиняет нескольких влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но общество встает на сторону предполагаемых насильников. Следователь, ведущий дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но обстоятельства преступления вызывают много вопросов.

Действие сериала развивается параллельно в двух сюжетных линиях: это расследование изнасилования, которое пережила главная героиня, и события прошлого, которые привели Анну к той ночи на яхте. Создатели уделят внимание обстоятельствам, из‑за которых Федорова вернулась из Москвы в свой провинциальный город, и ее роману с учеником, который бросает тень на героиню в глазах общества.

В «Обоюдном согласии», помимо Ивановой, появятся Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин и другие актеры. Производством шоу занимаются «МТС Медиа» и «Медиаслово». Съемки пройдут в Москве и в Крыму.

© Пресс-материалы
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Тема сериала «Обоюдное согласие» — одна из самых острых в современном обществе: насилие над женщиной и страх женщин рассказать об этом. Почему в общественном сознании оказывается важной длина юбки жертвы изнасилования, почему общество часто обвиняет самих жертв в провокации насилия.
Данила Шарапов
Генеральный директор «Медиаслова»

Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion в следующем году.

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