Джеймс МакЭвой переосмысляет свой брак на самоизоляции. Вышел трейлер комедии «Вместе»

«Я ненавижу твое лицо», — говорит муж. «Твое обаяние на уровне диареи», — отвечает жена. Первого играет МакЭвой, вторую — Хорган. Синопсис фильма обещает веселую и душераздирающую историю одной семьи, которой предстоит переосмыслить свой брак в эпоху коронавируса. Супруги обеспокоены тем, как их токсичные отношения скажутся на их сыне, и делятся переживаниями не только друг с другом, но и напрямую со зрителем, ломая четвертую стену.

Студия Bleecker Street выложила первый трейлер комедии «Вместе» — о сложных взаимоотношениях супругов, вынужденных терпеть друг друга на самоизоляции. Главные роли исполнили Джеймс МакЭвой и Шэрон Хорган .

«Вместе» снял театральный режиссер Стивен Долдри («Жутко громко и запредельно близко»), получивший две премии «Тони» за свои постановки на Бродвее. Чтобы отснять материал картины, команде понадобилось всего 10 дней.

The Guardian написал, что «Вместе» — это «первая крупная работа для массового зрителя», рассказывающая про опыт жизни в эпоху пандемии человеческим языком.

В американский прокат «Вместе» выйдет 27 августа.