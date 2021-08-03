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Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты с марта 2022 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:29

Министерство труда и социальной защиты разрешило россиянкам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты и вертолеты. Приказ, опубликованный на портале правовой информации, вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Глава комитета Совета федерации по социальной политике Инна Святенко подтвердила ТАСС, что эти профессии исключили из списка запрещенных для женщин из‑за вредных и опасных условий труда.

По мнению автора инициативы Святенко, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности, в частности по направлению «техника по крылу» или инженера, занятого на обслуживании аппаратов.

В январе в Москве запустили первые поезда метро под управлением женщин. Обучение прошли и получили права на управление составами 12 машинисток. Они будут работать на Филевской линии.

С 2021 года вступил в силу приказ Минтруда, разрешающий женщинам работать машинистками электропоездов в метро. Список профессий, запрещенных для женщин, сократили с 450 до 100 позиций.

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