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Роль Вронского в российском сериале Netflix «Анна К» исполнит Роман Васильев

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:33

Роман Васильев исполнит роль Вронского в первом российском сериале Netflix по роману Льва Толстова «Анна Каренина». Об этом стрим-сервис сообщил в твиттере.

Васильев известен по ролям в сериалах «Девочки не сдаются», «Лучше, чем люди» и «Идентификация».

Действие «Анны К» происходит в современной России. В центре сюжета — светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Петербурга, которая вступает в любовную связь с лихим наследником алюминиевой империи Вронским.

Съемки проекта начались 22 июля. Роль Анны Карениной исполнит Светлана Ходченкова, Алексея Каренина — Федор Бондарчук, Дарьи Облонской — Юлия Александрова, Степана Облонского — Гоша Куценко, а Агафью Михайловну сыграет Татьяна Догилева.

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