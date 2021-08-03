Роль Вронского в российском сериале Netflix «Анна К» исполнит Роман Васильев

Роман Васильев исполнит роль Вронского в первом российском сериале Netflix по роману Льва Толстова «Анна Каренина». Об этом стрим-сервис сообщил в твиттере.

Васильев известен по ролям в сериалах «Девочки не сдаются», «Лучше, чем люди» и «Идентификация».