Британского олимпийца поймали за вязанием на трибунах. Оказалось, его инстаграм полон милых свитеров

Британский прыгун в воду Том Дейли получил в Токио свое первое олимпийское золото в прыжках с 10-метровой вышки. Но звездой соцсетей стал не поэтому. Спортсмена заметили за вязанием на трибунах во время женских соревнований по прыжкам в воду.

Фотография завирусилась в сети, и пользователи начали гадать, что же такое вяжет дайвер. Вскоре сам Дейли дал ответ у себя в сторис — это свитер для французского бульдога его друга. Оказалось, что у спортсмена есть отдельный аккаунт в инстаграме «Made With Love By Tom Daley», полностью посвященный его рукоделию.

Например, для своей золотой медали он связал маленький мешочек в технике кроше с изображением британского флага с одной стороны и японского — с другой.

А еще спортсмен вяжет милые свитера и безрукавки, кардиганы и платья, мастерит чехлы на мебель и мягкие игрушки.

По словам олимпийца, вязание — единственная вещь, которая помогла ему сохранить здравый рассудок во время подготовки и выступления на Олимпийских играх.

Джемперы ручной работы он выставляет на аукцион среди подписчиков. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, достаточно отправить взнос от 2 фунтов стерлингов. Собранные средства он направляет в благотворительную организацию по борьбе с раком головного мозга (отец Дейли умер от этого вида опухоли в 2011 году).

Дейли известен не только спортивными победами и талантом в вязании, но и открытостью личной позиции. В 2013 году он опубликовал на ютьюбе видео, где рассказал, что влюблен в мужчину и чувствует себя счастливым как никогда. Супруг спортсмена — американский сценарист, режиссер и продюсер Дастин Блэк, получивший «Оскар» за сценарий к фильму «Харви Милк» 2008 года.

Отвечая на вопрос о своей сексуальной ориентации в интервью The Guardian в 2015 году дайвер сказал, что не навешивает на это ярлыков: «Сейчас я в отношениях с парнем, но сексуальные чувства к девушкам у меня остались». В 2018 году с помощью суррогатного материнства Дейли и Блэк стали родителями. Кстати, для своего сына олимпиец связал целую коллекцию свитеров.

Сейчас Тому Дейли 27 лет, а свое олимпийское восхождение он начал в семилетнем возрасте, сначала увлекшись плаванием. По совету отца юный спортсмен решил попробовать себя в прыжках в воду и уже в 14 лет попал в олимпийскую сборную Британии, став самым молодым ее участником. На Игры в Пекине Дейли приехал в статусе чемпиона Европы, но на самих соревнованиях остался без наград. Зато уже в следующем году он завоевал золото чемпионата мира и был признан Би-би-си «Спортивной молодой персоной года».

14-лентний Том Дейли на Играх в Пекине © Chris Radburn - PA Images/Getty Images