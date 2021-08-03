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Любовь Соболь приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:12

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщает ее адвокат Владимир Воронин.

Соболь запрещено покидать жилище с 22 часов до 6 утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, суд предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции.

Гособвинение запрашивало два года ограничения свободы для Любови Соболь.

«Санитарное дело» завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Фигурантами дела, помимо Соболь, проходят еще 8 человек, в том числе Олег Навальный, глава профсоюза «Альянс врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и другие.

Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст. 236 УК). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Новость дополняется…

* ФБК внесен в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан экстремистской организацией.

* По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.

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