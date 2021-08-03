Телеведущий Александр Гордон стал новым героем «вДудя»

Теле- и радиоведущий, режиссер Александр Гордон стал новым гостем ютьюб-шоу «вДудь». В интервью он рассказал о том, как попал на передачу «Мужское/Женское», почему постоянно оскорбляет гостей и каково это — работать пьяным.
С Дудем Гордон поговорил о российском кино и телевидении, преследовании журналистов и оппозиции. Он также рассказал, как побывал в гостях у Владимира Путина, и ответил на вопрос, действительно ли его используют как пропагандиста.
Героем предыдущего выпуска «вДудя» стал стендап-комик Сергей Орлов, которого называют писателем российской действительности. Он рассказал Дудю о глобальном смысле сельской дискотеки, своем детстве и личной жизни — ранней смерти отца, отношениях с матерью и знакомстве с будущей женой.