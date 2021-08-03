Героини рекламы «Вкусвилла» из семьи с однополой парой уехали из России

Участницы рекламной статьи торговой сети «Вкусвилл» из семьи с ЛГБТ-парой уехали из России. Об этом глава семьи Юма написала в инстаграме.

«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей. <…> Для нас всех это было тяжелое испытание, мы все в нелегком психологическом состоянии. Но море, солнце и доброта лечат», — написала Юма.

Судя по геотегам в инстаграме, семья находится в Барселоне. Дочь Юмы Мила в своем аккаунте рассказала, что ищет работу и друзей в этом городе, чтобы «начать новую жизнь».