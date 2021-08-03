Героини рекламы «Вкусвилла» из семьи с однополой парой уехали из России

Участницы рекламной статьи торговой сети «Вкусвилл» из семьи с ЛГБТ-парой уехали из России. Об этом глава семьи Юма написала в инстаграме.
«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей. <…> Для нас всех это было тяжелое испытание, мы все в нелегком психологическом состоянии. Но море, солнце и доброта лечат», — написала Юма.
Судя по геотегам в инстаграме, семья находится в Барселоне. Дочь Юмы Мила в своем аккаунте рассказала, что ищет работу и друзей в этом городе, чтобы «начать новую жизнь».
30 июня «Вкусвилл» опубликовал статью «Рецепты семейного счастья» с участием своих покупателей. Среди них оказалась семья девушек — «матриарха» Юмы, сестер Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши. Девушки рассказали, что придерживаются этического веганства, сортируют мусор и сдают все на переработку.
После этого представителям «Вкусвилла» и героиням текста начали поступать угрозы расправой и оскорбления. Рекламу критиковали люди с гомофобными взглядами.
«Вкусвилл» удалил статью и принес извинения читателям за задетые чувства, а сам материал назвал ошибкой штата авторов. Однако после этого компанию снова раскритиковали.
Редакторка квир-журнала «Открытые» Мария Лацинская по просьбе «Афиши Daily» объяснила, что не так с извинениями «Вкусвилла» после обрушившегося на них негатива из‑за рекламы с ЛГБТ-семьей.